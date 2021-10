Casa Serena, a poche ore dallo “sfratto” il privato annuncia istanza cautelare al Tar

Sanremo. Sembra destinata a spostarsi in tribunale la querelle tra amministrazione comunale e nuova gestione privata di Casa Serena. Questa mattina il responsabile di MyHome Srl e cooperativa EuroAssitance, Rosario Maniscalco, ha incontrato il segretario generale di Palazzo Bellevue Stefania Caviglia, annunciando il deposito di un’istanza cautelare urgente (leggasi richiesta di sospensiva) contro il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione alla sua società della Rsa di Poggio, provvedimento reso sabato scorso dal sindaco Biancheri.

La comunicazione è stata data questa mattina dallo stesso Maniscalco che si è recato in Comune intorno alle 10. Alla mezzanotte di domani, mercoledì 6 ottobre, sarebbe scaduto il termine ultimo concesso alla MyHome per lasciare la residenza protetta per anziani. L’istanza cautelare depositata non rappresenta un vero e proprio ricorso ma potrebbe preannunciarlo. Un eventuale suo accoglimento o rigetto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, a “ultimatum” già trascorso.

(Nella foto Rosario Maniscalco di MyHome Srl)