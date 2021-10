Imperia. Cambio della guardia alla Presidenza della Cna Pensionati nel segno della continuità: è la sanremese Carla Sappia la nuova Presidente di Cna Pensionati della Provincia di Imperia, sindacato promosso dalla Cna a tutela della terza età, che conta, a livello territoriale, oltre 2.300 associati.

Carla raccoglie il testimone da Marcello Mori, che lascia la presidenza, ma resta nel comitato direttivo e andrà a rappresentare l’associazione territoriale all’Assemblea Nazionale.

La nuova direzione territoriale, che ha visto un significativo ricambio dei suoi membri, è composta, oltre alla Presidente, dai membri di Presidenza Angelo Del Toro, Vice Presidente anche designato all’Assemblea Regionale, Lucia Maria Bortolomasi, Gianpiero Borea e Cesare Fagnani, insieme con Marcello Mori, Bruno Zappone e Paolo Semprevivo.

«Cna Pensionati ci aiuta a vivere una vita più attiva, promuovendo i nostri interessi e le nostre passioni – commenta la neo presidente Carla Sappia – e offrendoci la possibilità di rimanere aggiornati, ad esempio sul fronte delle nuove tecnologie che evolvono sempre più velocemente, di vivere esperienze costruttive e fare cose insieme. I Pensionati sono parte integrante della partecipazione attiva della vita associativa della Cna, un patrimonio di valori umani, di esperienze professionali, morali, civili e di coesione sociale, che rappresentano le radici e la memoria storica dell’Associazione».

E conclude, «L’obiettivo che mi propongo insieme con la nuova squadra è quello di far crescere ulteriormente l’associazione per dare opportunità ai tanti nostri pensionati associati di valorizzare il nostro valore di presidio attivo sul territorio in termini sociali, ludico-culturali ed economici per la collettività».