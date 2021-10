Camporosso, nuovi campi da padel: l’inaugurazione sarà domenica 3 ottobre

Camporosso. Domenica 3 ottobre verranno inaugurati i nuovi campi da padel a Camporosso.

Per l’occasione andrà in scena un torneo d’inaugurazione, durante il quale si potranno visitare e provare i nuovi campi. «Sono arrivate molte adesioni ma non perdere l’occasione di venire a provare le nuove strutture – fanno sapere gli organizzatori sui social – Non hai il compagno? Te lo diamo noi! Squadre e gironi a sorteggio. Per iscrizioni: Daniele al 3470151984 ed Ernesto al 3384524524. Vi aspettiamo!».

Da lunedì 4 ottobre, inoltre, apriranno le prenotazioni dei campi.

(Foto da Facebook di Padel Camporosso)