Vallecrosia. E’ iniziato oggi il campionato giovanile della categoria under 14. Nel pomeriggio sono scesi in campo, per la prima giornata del girone A dei Giovanissimi Provinciali, i 2008 della Polisportiva Vallecrosia Academy.

I giovani biancorossi oggi hanno infatti affrontato i pari di leva della Sanremese sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso.

Un esordio in casa un po’ difficoltoso per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy che purtroppo alla fine hanno perso contro gli ospiti biancoazzurri.