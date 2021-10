Gallipoli. Sono scesi in campo con il cuore pesante per la perdita del loro collega, Andrea Pastor, ma hanno trionfato vincendo 5 a 1 contro la squadra padrone di casa, la Puglia, e dedicato la vittoria al vigile esperto morto a 38 anni in un incidente in bici: la squadra dei Vvf della Liguria ha omaggiato così l’amico e collega che ha perso la vita domenica scorsa sul percorso di downhil di Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo.

La squadra dei vigili del fuoco della Liguria ha partecipato al Campionato nazionale VVF nel girone con Piemonte, Campania e Puglia, giocando la prima partita contro la Puglia, regione che quest’anno, a Gallipoli, ospita il campionato.

La squadra è composta da vigili del fuoco in servizio in tutte le quattro province liguri: da Genova Fabio Bertolotti, Stefano Bocci, Luca Siri, Enrico Mora, Diego Marrale, Andrea Marcaccini e Marco Marinelli; da Savona Bruno Pozzuoli, Edoardo Pioppi e Andrea Ghersi; da Imperia Ivan Miatto e Dario Smeraldo; da Spezia Damiano Delucchi e Massimiliano Conte.

«La rappresentativa ci tiene a dedicare la vittoria al collega Vigile Esperto Andrea Pastor scomparso prematuramente e porge le più sentite condoglianze alla famiglia», dichiarano i colleghi.