Camminate fra gli olivi domenica a Diano Castello e Cervo

Golfo Dianese. Domenica 24 ottobre, in 142 città, con 17 Regioni coinvolte – dal Veneto alla Sardegna – l’Associazione Città dell’Olio propone la quinta edizione della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, un’esperienza inedita e unica: l’occasione di camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi che in ogni parte d’Italia ricoprono le nostre colline.

Nel Golfo Dianese sono due tra I Borghi più Belli d’Italia a ospitare questo evento: Diano Castello e Cervo.

A Diano Castello il percorso guidato, della durata di 5/6 ore (compresa la pausa pranzo), prenderà il via da piazza san Mauro, in borgata Varcavello, alle 9, verso il sentiero che porta alla località Ferretti e sale fino al Passo delle Grillarine da dove salirà verso il villaggio Merea per poi scendere alla Pineta Quaglia e proseguire per la località Porcili. Da qui, percorrendo via Madonna della Neve e via Callegari, si costeggeranno gli oliveti, per poi giungere al borgo medievale di Diano Castello per pranzare al sacco nell’incantevole piazza San Giovanni.

Dopo pranzo ripartenza per ammirare e scoprire le meraviglie architettoniche del borgo e quindi rientro a Varcavello dove, verso le 15, terminerà la camminata.

(info: ufficio manifestazioni 0183 4077206)

A Cervo, invece, è previsto un percorso a passo d’asino tra gli ulivi insieme con l’asinella Margherita e l’esperto etno-botanico Natalino Trincheri verso il parco del Ciapà per ammirare gli uliveti e conoscere le bellezze naturali tra profumi e colori lungo il cammino, cui seguirà una visita a un’azienda locale per assistere al processo di sbattitura delle olive.

Nel primo pomeriggio, in piazza Alassio, racconti della storia quotidiana dei contadini dei secoli scorsi ricostruita attraverso i reperti ritrovati negli uliveti, dalle Guerre Mondiali alle abitudini alimentari del passato. Infine, riflessioni sull’olio extravergine di oliva a cura di Enrico Verzaro e visita all’antico frantoio del centro storico di Cervo con la degustazione di prodotti locali.

In caso di maltempo, si svolgerà solo il programma pomeridiano, dalle 14.20, all’Oratorio di Santa Caterina.

(info: 0183 406462 int. 3 ufficio IAT)

Le passeggiate che, a seconda dei luoghi dove sono organizzate, saranno di lunghezza dai 2 ai 7 chilometri, sono dedicate a famiglie e appassionati che desiderano scoprire il patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia e alla cultura dell’oro verde.