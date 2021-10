Imperia. «Green pass o tampone, Non dobbiamo più perdere di vista il fatto che non dobbiamo più chiudere e lasciarci alle spalle questi due anni terribili». A parlare è il presidente provinciale di Fipe-Confcommercio, Enrico Calvi, commentando l’imminente (domani) obbligatorietà del certificato per tutti i dipendenti o, in alternativa, l’effettuare ogni due giorni il test di positività al covid. «L’obiettivo primario – prosegue il ristoratore – è non dimenticarci della pandemia e dei morti ma anche di ripartire quanto prima».

