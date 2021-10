Imperia. I vigili del fuoco della Liguria hanno vinto il campionato nazionale di calcio a 5 Vvf, andato in scena a Gallipoli. Hanno dedicato il successo al loro collega Andrea Pastor, vigile esperto morto a 38 anni in un incidente in bici sul percorso di downhill di Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo.

La squadra ligure, composta da vigili del fuoco in servizio in tutte le quattro province (da Genova Fabio Bertolotti, Stefano Bocci, Luca Siri, Enrico Mora, Diego Marrale, Andrea Marcaccini e Marco Marinelli; da Savona Bruno Pozzuoli, Edoardo Pioppi e Andrea Ghersi; da Imperia Ivan Miatto e Dario Smeraldo; da Spezia Damiano Delucchi e Massimiliano Conte), dopo aver sconfitto in semifinale la Lombardia, ha battuto in finale la Puglia.

«È stata un’emozione enorme vincere e dedicare la vittoria ad Andrea», dichiarano i vigili del fuoco della Liguria.