Caccia al cinghiale in Liguria, oggi le prime battute

Genova. Da oggi, domenica 3 ottobre riapre il periodo di caccia al cinghiale e agli ungulati secondo il calendario venatorio regionale. Le squadre di caccia al cinghiale della Liguria potranno proseguire la loro attività fino al 3 gennaio 2022.

Per quanto riguarda il cinghiale, il prelievo venatorio è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti.

Per il prelievo degli ungulati in forma selettiva, sulla base delle attuali linee guida nazionali elaborate dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la Regione approva piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi di età nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.