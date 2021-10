Brucia il bosco sul Monte Follia di Pietrabruna

Pietrabruna. Un incendio boschivo è divampato intorno alle 12, per cause da accertare, nella zona del Monte Follia. Sul posto opera una squadra di vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia, volontari aib (anti incendio boschivo) e l’elicottero di Regione Liguria.

Sono intervenuti anche i carabinieri forestali, con il compito di accertare come e perché le fiamme si sono scatenate. Il rogo, che è in fase di spegnimento, non ha coinvolto persone o cose.