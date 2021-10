Bordighera mette in rete i suoi musei, la giunta comunale punta a biglietteria unica

Bordighera. Un sistema integrato di biglietteria, per far sì che il turista che scelga Bordighera possa visitare tutte le realtà museali presenti sul territorio, avvantaggiato dal un servizio integrato di «biglietteria, promozione e servizi operativi per gli attrattori museali ed espositivi della città». E’ questo l’obiettivo della giunta comunale guidata dal sindaco Vittorio Ingenito, che sta lavorando «in un’ottica di strategia promozionale turistica con visione generale sulla geografia urbana».

A Bordighera le attrazioni non mancano: dal giardino esotico Pallanca alla fondazione Pompeo Mariani, e poi ancora il museo – biblioteca Clarence Bicknell, Villa Etelinda, Villa Garnier e, in un prossimo futuro, anche Villa Regina Margherita. Mettere le diverse realtà in rete, offrendo al visitatore la possibilità di essere guidato in un percorso “pre-confezionato” senza perdere nessuna delle peculiarità presenti a Bordighera, è di certo un obiettivo da raggiungere.

«Il progetto – si legge nella delibera di giunta comunale – Rientra in un’ottica di coordinamento strategico tra soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di esprimere progettualità culturale ed innovazione sociale a beneficio dell’intera città con investimenti che permetteranno di attivare azioni di medio-lungo periodo».

Per far ciò è necessario «redigere un progetto operativo mediante società specializzata nel settore», è scritto: questo il motivo per cui l’amministrazione ha stanziato 2mila euro (spesa presunta omnicomprensiva) per la realizzazione del progetto che dovrà essere attuato entro l’estate del 2022.