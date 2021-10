Bordighera, approvato il calendario di manifestazioni commerciali e fiere promozionali

Bordighera. Approvato dalla Giunta Comunale il calendario delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali in programma a Bordighera nel corso del 2022.

«Un programma ricco e articolato, nato dalla collaborazione con Confcommercio e Confesercenti che ringrazio per la preziosa attività – ha commentato Melina Rodà, assessore al Commercio e Manifestazioni – Confermati appuntamenti ormai storici, attesi dai cittadini e dai turisti: dalle iniziative enogastronomiche che pongono in primo piano le eccellenze del nostro territorio a quelle più spiccatamente commerciali, con attenzione anche per l’editoria e per gli amici a quattro zampe; il tutto coinvolgendo diversi luoghi della città, dal centro al borgo, dai giardini Lowe a piazza Eroi della Libertà. Soprattutto, un bel segnale di speranza e ripartenza dopo tutte le difficoltà poste dall’emergenza sanitaria». «Nel frattempo – continua l’assessore – siamo già al lavoro per definire il calendario delle manifestazioni estive, che contiamo di rendere noto entro il prossimo febbraio per offrire agli operatori turistici un strumento ulteriore di promozione».

A seguire, il programma delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali che avranno luogo nel 2022 nella città delle palme:

– Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – ogni prima domenica del mese sul lungomare Argentina con l’eccezione del mese di gennaio, in cui l’appuntamento avrà luogo il giorno di Capodanno

– Befana Bordigotta – domenica 2 gennaio, nel centro cittadino

– Christmas Quest – martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, in corso Italia

– Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – domenica 27 marzo, nel centro storico

– Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e commercianti ambulanti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande/Fiera delle Anime – domenica 27 marzo, presso la spianata del Capo e le aree limitrofe

– Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte – venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile, in corso Italia

– Fiera promozionale con la partecipazione di operatori commerciali ambulanti aderenti alla rete di impresa “Il Mercato della Riviera dei Fiori” – domenica 22 maggio, sul lungomare Argentina

– Bordighera, un Paese di Sapori – giovedì’ 23 e venerdì 24 giugno, nel centro storico

– Bordighera, la Notte è Rosa – venerdì 15 luglio, nel centro cittadino

– Bordighera, un Mare di Sapori – lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio, sul lungomare Argentina

– Giornata Commerciale del Ribasso – domenica 14 agosto, nel centro cittadino

– Bordighera Book Festival – giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, in corso Italia

– BeerinBo’ Festival di Birra e Cucina – giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 settembre, presso giardini Lowe

– Bordighera Dog Show – domenica 2 ottobre, presso giardini Lowe

– Mercatino di Natale – prima decade di dicembre, nel centro storico

– Bordichristmas – venerdì 16 e sabato 17 dicembre, in corso Italia e domenica 18 dicembre, nel centro cittadino

– Mercatino di Natale – da martedì 20 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, presso piazza Eroi della Libertà​.