Bordighera. Il centro della Città delle Palme da oggi è più ricco: è stato inaugurato nel pomeriggio il nuovo negozio Thun al civico 138 di via Vittorio Emanuele II, nel cuore di Bordighera.

Tante le persone entusiaste per l’apertura dello store di uno dei marchi di ceramiche più noti al mondo: fondato in Alto Adige, Thun da anni è sinonimo di qualità e made in Italy e offre oggettistica varia, servizi di piatti, bicchieri, accessoristica per il bagno, asciugamani, lenzuola, lampade. Nel nuovo store a Bordighera c’è spazio anche agli oggetti per i bambini, libri per i primi ricordi, bomboniere per matrimoni, battesimi, lauree e anche le borse marchiate Thun, da quest’anno prodotte dalla Borbonese.

di 12 Galleria fotografica Inaugurato lo store Thun a Bordighera