Bordighera, addio allo storico bar “La grotta del pino”. I titolari: «Costretti a lasciare, andiamo via a malincuore»

Bordighera. «Con grande dispiacere il bar Grotta del Pino chiuderà definitivamente il 31 ottobre 2021. Grazie a tutti gli amici e clienti che negli anni (e sono tanti!) sono passati alla Grotta». Con un cartello affisso su una delle vetrate dello storico locale all’angolo tra piazza Ruffini e via Vittorio Emanuele II, i titolari annunciano l’imminente chiusura dell’attività e salutano gli affezionati clienti.

Sì, perché da lunedì 1 novembre, la Grotta del Pino chiuderà per sempre e, così come previsto dal progetto di riqualificazione dell’area, il locale verrà “sacrificato” per consentire l’allargamento della strada e la conseguente eliminazione dell’attuale marciapiede, con il passaggio pedonale che si sposterà all’interno del bar, trasformato in un portico.

«I miei genitori, Gian e Magda Faustinelli, rilevarono il bar nel 1975 – racconta la figlia Marinella, attuale titolare del locale insieme al marito Giuseppe Bertaina -. All’epoca c’era già un bar da diversi anni e loro diedero inizio alla gestione di famiglia che è proseguita fino a oggi». Anni bellissimi, quelli vissuti all’interno del locale che si chiamava già “Grotta del Pino” per via di un pino marittimo che cresceva proprio davanti al bar, poi sostituto dalle due palme attualmente presenti.

Bordighera, negli anni Settanta, era la perla della Riviera di Ponente, frequentata da migliaia di turisti soprattutto d’estate, ma grazie al clima sempre mite, anche nelle altre stagioni dell’anno. «I miei genitori hanno conosciuto la Bordighera degli anni d’oro – dice Marinella Faustinelli – E nel locale veniva sempre anche Rosita, la figlia di Celentano, a prendere il gelato alla crema fatto artigianalmente da mio papà. Lei diceva che era il più buono di tutti».

Ma alla Grotta, oltre alla celebre famiglia del “Molleggiato”, sono passati un po’ tutti i bordigotti, e non solo. «Qui abbiamo visto incontrarsi e crescere generazioni di cittadini, tante compagnie che hanno iniziato a frequentarsi da ragazzi e nel corso del tempo sono rimaste fedeli al locale, ritrovandosi poi anche da adulti», ricorda Marinella. E non solo bordigotti: il locale era apprezzato anche da vacanzieri delle seconde case, che ogni stagione tornavano a occupare i dondoli e i tavolini dell’ampio dehor, o le comode sedie all’interno. A ritrovarsi all’interno della Grotta, negli anni, sono stati anche i tifosi di calcio, soprattutto dell’Inter, che amavano seguire le partite nel bar. Una scelta condivisa anche dalle giovani generazioni: in tantissimi, infatti, hanno scelto la Grotta per seguire gli Europei di calcio la scorsa estate, e festeggiare poi la vittoria dell’Italia.

«Quella di andare via non è stata una nostra decisione – dicono, rammaricati, Marinella e Giuseppe -. Noi saremmo rimasti qui, se ci fosse stato permesso. Invece, a malincuore, ci siamo dovuti adeguare e lasciare questo posto. Visto che le cose cambiano, ci tufferemo in una nuova avventura aprendo una pizzeria-panineria in piazza Ruffini, 3». «Il nuovo locale aprirà il più presto possibile – concludono – A seconda dell’andamento dei lavori in corso. La speranza è che il Comune riqualifichi quest’area».