“Bestiario artistico” è il nuovo libro della sanremese Carlotta de Melas

Sanremo. Dal 22 ottobre uscirà il libro “Bestiario artistico. Zampe, baffi, squame + prove pratiche di stupore” della sanremese Carlotta de Melas realizzato in collaborazione con Cecila Flumian, edito da Sabir editore. E’ un divertente albo creativo a tema animali per aspiranti giovani artisti.

Un drago, un orsetto di peluche, un ritratto “alla Frida Khalo” e persino un acquario, queste e tantissime altre attività nel nuovo libro di Carlotta de Melas, Bestiario artistico, zampe, baffi, squame + prove pratiche di stupore, realizzato in collaborazione con Cecilia Flumian per Sabir Editore, in libreria dal 22 ottobre. Un libro pensato per stimolare la fantasia dei piccoli lettori, che saranno accompagnati in un percorso creativo sensoriale da Lallalù, la curiosa protagonista, figlia di un unicorno e di una balena. Una creatura fantastica che parla di sé e della sua buffa famiglia, per portare chi legge a comprendere che il bello e l’arte sono negli occhi di chi guarda e nelle mani di chi realizza le opere, perché ognuno può essere a modo suo un artista. La fantasia è lo strumento principale per dare vita a un percorso di stupore, per creare qualcosa di originale e unico.

Il bambino viene stimolato a iniziare il suo percorso artistico, partendo da opere realizzate da artisti importanti, come Frida Khalo. Attraverso facili schede pratiche i bambini si cimenteranno in un percorso che mira a stimolare la capacità di creare e provare emozioni.

I bambini saranno accompagnati a visitare le sale del famoso museo Metropolitan di Altalà, la città della contea del Capo Est in cui vive la protagonista. Le opere esposte saranno il punto di partenza a cui il piccolo artista dovrà ispirarsi per seguire il prezioso consiglio della mamma di Lallalù: «non bisogna pensare al risultato finale, ma occorre fare e divertirsi durante il percorso creativo». Tutto può essere creato, tutto può essere sognato e per questo è necessario stimolare la fantasia, tanto da riuscire a dar vita a una favola illustrata partendo soltanto dagli ingredienti che sono alla base di ogni racconto: individuare un protagonista, pensare a dei personaggi dare vita a uno o più luoghi dove ambientare il racconto. Senza mai mettere limiti alla fantasia. Da soli o in compagnia di amici o di mamma e papà i bambini potranno entrare in contatto con l’arte mettendo alla prova la loro creatività.

Carlotta De Melas è nata a Sanremo ma ha vissuto gran parte della sua infanzia nel sud est asiatico a bordo di una barca chiamata “Buon tempo”. Oggi è autrice per bambini e ragazzi, insegnante di scuola primaria e si occupa di promozione alla lettura.

Cecilia Flumian, artista freelance di origine pugliese, si è diplomata in Maestro d’arte e Decoratrice pittorica. Da sempre ama raffigurare gli animali e il mondo magico.