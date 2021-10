Bajardo, cercasi autista per il pulmino dello scuolabus - Riviera24

Bajardo. Il borgo montano dell’entroterra matuziano ha bisogno di un autista per il pulmino dello scuolabus. Il nido, l’asilo e le elementari più vicine sono infatti a Ceriana e c’è dunque necessità di qualcuno che guidi il mezzo con i piccoli baiocchi a bordo, dal momento che l’attuale addetto andrà in pensione il primo gennaio del 2022. La durata dell’impiego sarà di 7 mesi. Verrà svolto 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno: dalle 7 alle 9, dalle 13,30 alle 14,30 – dalle 15,30 alle 16,30.

Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Bajardo, o in subordine, in altro comune del territorio

ligure; titolo di studio minimo la licenza media; possesso della patente B idonea alla guida del pulmino comunale che prevede il trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente; possesso del green pass; non usufruire di alcun ammortizzatore sociale; trovarsi nello stato di disoccupazione. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura entro le 12 del giorno 15 novembre, pena esclusione.

Clicca QUI per maggiori informazioni sul bando. QUI per scaricare il fac simile della domanda di partecipazione alla selezione.