Bagnino di salvataggio: nuovi corsi nelle piscine di Imperia, Sanremo e Bordighera

Imperia. Società Nazionale di Salvamento e Aquamica riprendono le attività dei nuovi corsi bagnino di salvataggio. I corsi si terranno nelle piscine di Imperia, Sanremo e Bordighera. Martedì 26 ottobre alle 20 presso la piscina comunale di Sanremo e venerdì 29 ottobre alle 20 presso la piscina di Imperia si svolgeranno le prove di ingresso. Per partecipare è necessaria la conferma.

Il corso sarà diviso in una parte teorica fatta in autostudio sul portale Salvamento o in videolezione con l’istruttore, e una parte pratica dove gli allievi apprenderanno le tecniche di salvataggio, le manovre di trasporto ed intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, la voga col pattino, il primo soccorso con defibrillatore e l’approccio ad un traumatizzato in acqua. Al termine del corso si svolgerà l’esame finale con la Capitaneria di Porto.

Al termine del corso i bagnini potranno anche specializzarsi nell’uso dell’ossigeno durante le operazioni di soccorso e nell’uso della tavola di salvataggio e del salvataggio con moto d’acqua.

Informazioni ed iscrizioni ad aquamica.asd@gmail.com o chiamando il 3922984850.