Badalucco, consegnate quattro borse di studio in memoria di Jacopo Zorzan

Badalucco. Sono tre i ragazzi insigniti di un importante riconoscimento per i loro meriti scolastici.

Ancilla Bianchi, Matteo Bruzzone, Antonella Pastorelli e Lea Tabaku hanno infatti ricevuto la borsa di studio dedicata alla memoria di Jacopo Zorzan, un ragazzo di Badaluccco, curioso, che amava studiare e informarsi.

Durante la cerimonia, che si è svolta mercoledì, le borse di studio sono state consegnate da Carla e Cesare, mamma e papà di Jacopo e dal sindaco Matteo Orengo

Alla candidatura per il premio potevano accedere gli studenti che hanno frequentato la classe III della scuola secondaria di primo grado di Badalucco e che hanno conseguito all’Esame di Stato una votazione pari o superiore a nove decimi.

Un premio che riconosce l’impegno dei ragazzi e che li sprona fare ancora meglio, ricordando Jacopo, ex studente del liceo Cassini, prematuramente scomparso nel 2011.

«Sono felice che i ragazzi dimostrino la volontà di impegnarsi e raggiungano risultati significativi: loro sono il nostro futuro ed è importante che abbiano questa voglia di mettersi in gioco. Una cerimonia in ricordo Jacopo, un ragazzo che è stato sfortunato, ma da quella sfortuna è nato un atto di amore da parte dei suoi genitori, che hanno deciso di mettere a disposizione una borsa di studio per i giovani della nostra comunità» commenta il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo.