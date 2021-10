Aurelia bis, Ioculano: «Per la progettazione del tratto Ventimiglia-Sanremo è necessario partire subito»

Ventimiglia. «Per la progettazione del tratto Ventimiglia-Sanremo dell’Aurelia bis è necessario partire subito» – afferma Enrico Ioculano, consigliere regionale del Pd.

«Dopo l’ordine del giorno presentato ad agosto torno sulla questione dell’Aurelia bis a Ponente: ho discusso quest’oggi un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di iniziare un lavoro di coordinamento tra i Comuni del comprensorio intemelio da subito, per farsi trovare pronti in un secondo momento quando partirà la progettazione vera e propria dell’opera, che, ricordiamo, è stata richiesta al Governo con un emendamento firmato da parlamentari di diversi gruppi tra cui l’on. Alessia Rotta (Partito Democratico)» – dice Ioculano.

«L’Aurelia bis, di fondamentale importanza per tutto il Ponente, rappresenta un’opera particolarmente complessa da progettare e realizzare, e per questo è necessario iniziare immediatamente un iter con i comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera che tenga conto della definizione del tracciato, dei contenuti urbanistici e ambientali delle aree interessate. Impegnarsi oggi ad armonizzare le attività dei diversi enti locali significa risparmiare domani tempo nella progettazione» – conclude.