Assalto alla Cgil, la sede di Imperia ringrazia per la solidarietà ricevuta - Riviera24

Imperia. La segreteria della Camera del Lavoro di Imperia ed il Comitato Direttivo Provinciale desiderano ringraziare per l’enorme solidarietà ricevuta dopo la terribile aggressione della sede Cgil di Roma ad opera di una frangia violenta e fascista.

«La grande ondata di partecipazione che abbiamo ricevuto, durante il presidio di domenica 10 davanti alla nostra Camera del Lavoro da parte di rappresentanti istituzionali, da parte di associazioni e di organizzazioni; la presenza di centinaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che quel giorno e nei giorni seguenti si sono recati presso le nostre sedi per testimoniare la loro vicinanza; le continue telefonate e missive che abbiamo ricevuto e non ultima la grande partecipazione della nostra delegazione alla manifestazione di Roma di sabato 16 ottobre hanno contribuito a compensare, in parte, il forte sentimento di scoraggiamento da noi provato nelle prime ore dopo l’aggressione» – dice il segretario generale della Cgil di Imperia Fulvio Fellegara.

«In un momento complesso per il paese, la nostra organizzazione ha sempre operato con lealtà, nel pieno rispetto della Costituzione e cercando di tutelare i diritti dei lavoratori, partendo dal diritto alla salute e al lavoro. Anche dopo questo episodio continueremo a farlo, col massimo dell’impegno, su ogni posto di lavoro» – conclude Fellegara.