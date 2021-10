Arriva il Superbonus 80% per il turismo, accolte le richieste di CNA

Imperia. Accolte le richieste di CNA per l’introduzione del bonus alle imprese turistiche attraverso il credito di imposta dell’80% insieme a contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive: la misura è stata inserita nel decreto per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

In dettaglio, si tratta di uno stanziamento pari 500 milioni di euro: 100 per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 per il 2025 che saranno destinati agli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici e gli stabilimenti balneari. CNA ritiene importante estendere la misura anche alle imprese ricettive che operano in qualità di Bed & Breakfast.

Inoltre, il contributo a fondo perduto per un massimo di 40.000 euro può essere aumentato per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica, qualora l’impresa o la società sia composta da donne e/o da giovani tra i 18 anni e 35 anni e per le imprese la cui sede operativa è ubicata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

«È una misura importantissima», dichiara Olmo Romeo, presidente di CNA Turismo e Commercio della Provincia di Imperia e della Liguria, nonché componente l’assemblea nazionale CNA di raggruppamento con incarico in turismo e ristorazione di qualità. «Permette di traguardare nuovi obiettivi di sviluppo nel segno dell’innovazione, dell’integrazione, della tutela dell’ambiente, dell’aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale».

E prosegue, «Si tratta di un sostegno a misure specifiche per il settore che finalmente tiene conto della necessità di aggiornare il sistema dell’accoglienza rispetto alle nuove tendenze di mercato e di dare sostegno alle imprese composte da giovani e a prevalenza femminile».

«La domanda, soprattutto quella internazionale, punta sempre di più lo sguardo verso un turismo sostenibile ed una proposta diversificata. I turisti sono tornati ad affollare le nostre spiagge, il nostro entroterra, le nostre montagne e ad apprezzare il nostro immenso patrimonio culturale ed artistico: ossigeno necessario dopo mesi di grande sofferenza per il settore, ma occorrono gli strumenti e le risorse per diventare ancora più attrattivi ed ampliare l’offerta, sfruttando anche le potenzialità delle basse stagioni e valorizzandole attraverso eventi ed offerte collaterali, migliorando la mobilità e puntando sul collegamento tra turismo e artigianato», conclude Romeo.