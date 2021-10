Armando Nanei è il nuovo prefetto della provincia di Imperia - Riviera24

Imperia. Il prefetto Armando Nanei assumerà le funzioni di prefetto della provincia di Imperia nella giornata del 23 ottobre.

E’ nato a Lanciano il 7 novembre 1957, è sposato e ha 3 figli. Si è laureato in giurisprudenza ed è entrato nella Pubblica Sicurezza nel febbraio 1986, assegnato al III Reparto Mobile di Milano.

Dal 1987 al 1989 è stato funzionario presso il Reparto Volanti della Questura di Milano. Nel 1989 è stato trasferito a Bologna dove prima venne assegnato al Reparto Volanti e poi nel 1990 al Commissariato di Imola. Nel 1993 tornò a Bologna dove diresse alcune Sezioni della Squadra Mobile per poi diventarne nel 1999 il dirigente. Nel 2007 assume l’incarico di vicario del questore di Lucca e successivamente nel 2010 quello di vicario di Genova. Nel 2013 venne promosso dirigente superiore della Polizia di Stato e assunse la dirigenza della Polizia Ferroviaria della Liguria.

Nel 2014 venne nominato questore della Provincia di Isernia per poi assumere a Roma nel 2015 la direzione delle Specialità della Polizia Ferroviaria. Dal giugno 2019 è direttore generale di Pubblica Sicurezza, ha quindi svolto le funzioni di questore di Firenze e successivamente ha ricoperto l’incarico di direttore centrale dell’Ufficio Ispettivo

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno. È stato nominato Prefetto lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri.

Nella mattinata di domani incontrerà il sindaco Claudio Scajola e i vertici delle forze dell’ordine per un saluto. Nei prossimi giorni proseguirà gli incontri istituzionali.