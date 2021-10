Area Sanremo, Biancheri: «Dati in linea con l’edizione precedente, è un ottimo risultato»

Sanremo. Sono stati accolti con molta soddisfazione dall’amministrazione comunale i dati di adesione ad Area Sanremo 2021, comunicati ieri alla chiusura delle iscrizioni.

«Dati in linea con l’edizione precedente nonostante tanti fattori potessero far pensare ad una flessione. E’ un ottimo risultato e mi unisco alle parole di entusiasmo del Cda, che ringrazio per il lavoro svolto con passione e convinzione, puntando molto sulla qualità dell’offerta, aspetto che ha dato i suoi risultati», ha commentato il primo cittadino Alberto Biancheri.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, che spiega: «I bilanci si fanno alla fine e, con la chiusura delle iscrizioni, si può tracciare un primo bilancio sulle adesioni ad Area Sanremo 2021 e non può che essere di grande soddisfazione visti i numeri. Quest’anno c’erano diversi fattori che potevano incidere negativamente sulle adesioni, come l’obbligo di tampone o di green pass, che può aver scoraggiato molti ragazzi, i costi di segreteria da sostenere, l’abbassamento dell’età o la stessa formula 2021, che consente l’accesso al Festival solo indirettamente. Nonostante tutto ciò, la forza del format e la qualità della proposta hanno avuto la meglio e hanno portato ad un risultato egregio. Credo che la qualità e la serietà del format facciano di Area Sanremo un concorso oramai consolidato nel panorama nazionale e, a mio avviso, con ulteriori, importanti margini di crescita futura. Ringrazio il Cda per l’impegno profuso».