Sanremo, Consiglio comunale: si parlerà anche di bilancio consolidato

Sanremo. All’ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato per mercoledì 6 ottobre, ed eventuale prosecuzione già fissata per il giorno successivo giovedì 7 ottobre, con inizio dei lavori per entrambe le sedute, alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 – viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il seguente punto:

10) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria: bilancio consolidato del gruppo Comune di Sanremo esercizio 2020. Approvazione. (Si propone immediatamente eseguibile) prop. n.124.