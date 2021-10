Allo Zaccari amichevole tra Polisportiva Vallecrosia Academy e Psv Don Bosco

Vallecrosia. Prima amichevole tra i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy e Psv Don Bosco. E’ andata in scena venerdì pomeriggio sul campo sintetico dello Zaccari a Camporosso.

I 2011 e 2012 biancorossi hanno giocato contro i pari leva della Psv Don Bosco di Vallecrosia. «E’ stata una bella partita, molto equilibrata, dove entrambe le compagini hanno messo in luce le loro caratteristiche dando vita ad un bellissimo incontro. Le due società, animate dagli stessi sentimenti legati alla cura dei giovani, hanno condiviso un momento di profonda amicizia e reciproca stima come deve essere tra chi ha gli stessi obiettivi: lo sviluppo serio e condiviso dei giovani. Congratulazioni ai giocatori che hanno dimostrato grande fair play oltre alle loro doti calcistiche» – dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.

«E’ stato un importante momento di confronto per gli atleti per prepararsi in vista dell’inizio ufficiale delle competizioni» – commentano soddisfatti i mister Alletto, per i 2011, e Pagliuca, per i 2012.