Allerta meteo in Liguria, ecco dove le scuole resteranno chiuse

Imperia. Con l’allerta meteo per temporali diramata dall’Arpal, molti sindaci stanno firmando le ordinanze per la chiusura delle scuole. Di seguito, in continuo aggiornamento, l’elenco dei comuni dove le scuole (mercati coperti, giardini, cimiteri, palestre) resteranno chiuse nella giornata di lunedì 4 ottobre:

Badalucco

Bordighera

Camporosso

Cipressa

Dolceacqua

Isolabona

Riva Ligure

Rocchetta Nervina

Sanremo

Ospedaletti

Pietrabruna

Pigna

Pompeiana

San Bartolomeo al Mare

Santo Stefano al Mare

Taggia

Triora

Vallecrosia

Ventimiglia

Anche i centri diurni della Spes Ventimiglia saranno chiusi e non ci saranno attività di inclusione sociale nella giornata di lunedì 4 ottobre.