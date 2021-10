Alcol e vetro proibiti nelle partite casalinghe dell’Imperia. Salva la birra

Imperia. Scatta l’ordinanza valida per tutte le partite casalinghe dell’Imperia. Il sodalizio calcistico del capoluogo partecipa al campionato di Serie D 2021-22 nel Girone A ed i match ancora da disputare al campo “Nino Ciccione” sono 15. In quelle occasioni vi sarà il divieto di sosta (con rimozione forzata) nell’area antistante lo stadio ed i divieto di transito motorizza nella via eccezion fatta per veicoli di soccorso e residenti.

Nel raggio di 200 metri dal “Ciccione” (da un’ora prima ad un’ora dopo il match) non son potranno somministrare bevande alcooliche con più di 5° (si salva la maggior parte delle birre) e anche le analcoliche dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri di carta, essendo il vetro ed i suoi eventuali cocci utilizzabile come arma impropria e pericoloso per la pubblica incolumità.