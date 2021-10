Alberi pericolanti per il vento a Sanremo, triplice intervento dei vigili del fuoco

Sanremo. Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco del distaccamento matuziano. Tre alberi pericolanti, in diverse zone della Città dei Fiori, sono stati messi in sicurezza dai pompieri.

La causa dell’instabilità delle piante, a quanto sembra, va anche ricercata nell‘intenso vento di Libeccio che sta soffiando in queste ore, spazzando la costa proveniente da sud ovest. Gli interventi si registrano ai giardinetti della Foce, attigui a corso Inglesi, sull’Aurelia ai Tre Ponti ed a Bussana vicino al mercato dei fiori di Valle Armea.