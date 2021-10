Al PalaDiamante il “via” alla stagione degli arbitri di volley in Liguria

Genova. Si è svolto domenica scorsa, presso il PalaDiamante di Genova Bolzaneto, il raduno annuale e corso aggiornamento per gli Ufficiali di Gara della Liguria grazie all’organizzazione del Comitato ligure della Federvolley d’intesa con il referente Ufficiali di Gara e con il responsabile dello STRUG.

Hanno partecipato all’evento tutti gli U.d.G. della Liguria ed alcuni arbitri di ruolo nazionale. Sono intervenuti come relatori Marcello Storti (responsabile regionale RRUG), Giuseppe Soffietto (responsabile RSTRUG), Ivano Bianchi (responsabile osservatori RRO), Emilio Noli (giudice unico regionale GUR) e Alessandro Cartasso (consigliere delegato CR Liguria per i rapporti con il settore tecnico arbitrale). Durante la mattinata sono passati per un saluto a tutti i colleghi anche Simone Cavicchi e Simone Fontini, arbitri di ruolo in serie A nazionale.

Dopo l’augurio per la stagione del presidente regionale Anna Del Vigo e la presentazione da parte di Storti di tutto l’organico regionale per la stagione 2021-22, compresi i nuovi ingressi promossi dai territoriali, sono state illustrate le nuove regole di gioco e le nuove normative con relative casistiche.

Argomenti che hanno sviluppato un interessante e costruttivo dibattito tra tutti i presenti. Una giornata molto positiva e dalla quale si potranno trarre i migliori auspici per l’inizio ed il prosieguo dell’attività stagionale di tutto il movimento pallavolistico regionale.