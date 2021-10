Golfo Dianese. In attesa di conoscere le nuove giunte comunali di Diano Marina e Diano Castello, Diano Arentino e Villa Faraldi hanno già comunicato la loro composizione, con una forte prevalenza femminile.

A Diano Arentino, oltre al neo sindaco, Paolo Sciandino, in carica Serena Valle, vice sindaco e Tiziana Biga, assessore, mentre a Villa Faraldi il sindaco Stefano Damonte sarà affiancato da Massimo Ardoino come vice sindaco, con delega al servizio idrico integrato, tutela delle acque, tutela suolo e servizio civile, e dalla signora Marlene Grosso come assessore con delega alla cultura, sport e turismo..

In entrambi i comuni deleghe e incarichi saranno assegnati e specificati nel primo consiglio comunale; Stefano Damonte afferma <<Conferirò delle deleghe anche agli altri consiglieti e, nel tempo, farò girare la giunta per dare a tutti gli interessati l’opportunità di vivere appieno l’esperienza amministrativa>>.

A tutti, buon lavoro.