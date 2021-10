Acquacoltura, Piana: «In Liguria oltre 149mila euro per innovazione e produzione sostenibile» - Riviera24

Genova. Continua l’attenzione alla sostenibilità ambientale come principio cardine della produzione e dell’utilizzo delle risorse in acquacoltura. La Giunta regionale infatti, su proposta del vice presidente e assessore alla Pesca Alessandro Piana, ha approvato l’apertura della misura 2.47 del FEAMP ( Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per circa 150mila euro.

«Potranno presentare domanda entro il 15 novembre – dice il vice presidente Piana – imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici oppure gli stessi organismi specializzati. I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Con questa misura si intende concorrere all’ottimizzazione dell’acquacoltura ligure perché possa esprimere il suo massimo potenziale e offrire ulteriori opportunità alle generazioni future nel rispetto dell’ambiente».

Le informazioni saranno pubblicate sul sito www.agriligurianet.it