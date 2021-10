Sanremo. Circa 200 manifestanti dotati di bandiera italiana e al grido di “libertà, la gente come noi non molla mai” si sono radunati questo pomeriggio in piazza Colombo a Sanremo per manifestare contro il Green pass.

I dimostranti, di tutte le età, hanno formato una sorta di catena umana che ha circondato tutto il solettone della piazza e alla fine si sono scambiati una simbolica stretta di mano.

Al centro dell’evento l’ex poliziotto del commissariato di Sanremo Diego Costacurta, da tempo tra gli alfieri del movimento del no Green pass anche se non si definisce il capo-piazza, ma solo un catalizzatore.