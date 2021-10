A Sanremo la presentazione del nuovo Mellophonium dedicato alla “Liguritudine”

Sanremo. La rivista di cultura musicale “The Mellophonium” partorisce il suo 42° fascicolo, un numero speciale che esce in concomitanza con il Premio Tenco 2021. Questo secondo numero

nell’anno è intitolato “Liguritudine” ed è incentrato su alcuni aspetti della musica popolare ligure sia in ottica tradizionale che moderna. Si parla dei cori di Ceriana, ma anche delle canzoni politiche antiche della Repubblica di Genova, di alcuni personaggi, di usanze canore e strumentali del Ponente ligure, insieme a recensioni di libri, commenti e considerazioni anche su tematiche attuali del mondo della musica.

Hanno collaborato a questo numero come sempre validi critici, studiosi e musicologi: Dario Salvatori, Ferdinando Molteni, Bruno Monticone, Andrea Parente, Daniela Cassini, Anna Giulia Di Panfilo, Giovanni Persico, Freddy Colt, Fulvio Cervini, Marco Scolesi e Fabio Barricalla.

Sabato 23 ottobre alle 17 si terrà nella sala “Carlo Alberto” del Circolo Ligustico in piazza Capitolo 12 una conferenza stampa di presentazione aperta non solo ai giornalisti ma anche al pubblico, incontro in cui il direttore responsabile Romano Lupi e l’editore Freddy Colt illustreranno questa interessante pubblicazione e gli interessati potranno garantirsene una copia o visionare gli arretrati. L’ingresso è libero nel limite dei posti disponibili.