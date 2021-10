A Sanremo la mostra di Sergio Staino "Sul fosco fin del secolo morente. Disegni e amori d’anarchie" - Riviera24

Sanremo. Il 20 ottobre, alle 18 a Sanremo, al locale Whisky a go go sarà inaugurata la mostra di Sergio Staino, Sul fosco fin del secolo morente. Disegni e amori d’anarchie, promossa dal Club Tenco all’interno della 44a rassegna sulla canzone d’autore.

La mostra è l’imprevisto ma inevitabile proseguimento del volume Storie e amori d’anarchia di Sergio Secondiano Sacchi che, firmando il quarto volume della collana “I

libri del Club Tenco”, ha ripercorso in 21 canzoni gli avvenimenti che hanno alimentato quell’idea di libertà e rivolta passata alla storia come anarchia. I disegni di Sergio Staino, molto apprezzati, malgrado il tratto brusco e immediato, sembravano indicare la forza urticante di un ideale refrattario ad ogni raffigurazione definita. Per Adriano Sofri quelle pagine “con le figure rarefatte all’estremo e con i contorni appena abbozzati”, sembravano indicare l’avvio di una terza fase nella produzione dell’artista fiorentino e con esiti tali da spingerlo a complimentarsi con lui per essersi “liberato di ogni residuo di convenzione”. Salvo poi apprendere, sentendolo al telefono, che in realtà quei disegni erano gli schizzi dei suoi disegni, inviati all’editore solo per prova.

Da qui l’idea della mostra in modo da mettere assieme le due versioni degli stessi disegni e avere una rappresentazione plastica del lavoro di un autore che, con gravi problemi di vista, è obbligato, per la specificità e l’oggetto stesso della sua opera, a lavorare attorno a forme, figure, volumi e colori, insomma tutto quanto si offre normalmente alla vista. Il suo è un tratto stilistico che ben si presta a raccontare anche le speranze di quelle stesse classi popolari, espresse nel canto di Luigi Molinari, Inno della rivolta, rivisitato ora dalla matita di Staino.

Sul fosco fin del secolo morente. Disegni e amori d’anarchie è anche il titolo dell’elegante cartellina con cui l’editore Squilibri ha pubblicato le 20 tavole di Staino, su cartoncino Modigliani candido di gr. 300: edizione numerata in 300 copie, costa 45 euro e si può acquistare sul sito dell’editore o per mostre e presentazioni. La mostra sarà inaugurata il 20 ottobre, alle 18, con i protagonisti di questa felice disavventura editoriale, Sergio Staino e Sergio Secondiano Sacchi, rispettivamente presidente e direttore artistico del Club Tenco, e con una persona informata dei fatti come Domenico Ferraro, direttore editoriale della Squilibri. Trattandosi del Tenco non poteva mancare un intervento musicale affidato ad Alessandro D’Alessandro che, con il suo organetto, proporrà un set inedito, canzoni dell’anarchia e dell’amore