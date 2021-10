A San Lorenzo al Mare approvato un progetto di migliorie per l’asilo, “bene storico della comunità”

San Lorenzo al Mare. Il 30 ottobre dello scorso anno la giunta comunale di San Lorenzo al Mare, guidata dal sindaco Paolo Tornatore, ha deliberato sull’acquisizione della struttura di proprietà della parrocchia di Santa Maria Maddalena per un ammontare di 200 mila euro. Un acquisto fortemente voluto dal comune per far sì che San Lorenzo continuasse ad avere il proprio asilo.

Quasi un anno fa è stato quindi effettuato il compromesso di acquisto ed entro fine anno verrà conclusa ufficialmente la questione. Con delibera di giunta di oggi è stato approvato un progetto, di compatibilità paesagistica, ovvero migliorie che non mutano il lato estetico della struttura.

“E’ stata volontà dell’amministrazione voler fare questo atto, per mantenere di proprietà comunale un ente importante e storico, che sarà a servizio delle generazioni future.Una acquisizione voluta e portata a termine con la collaborazione della Curia” commenta il sindaco Paolo Tornatore.