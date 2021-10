A Pontedassio il raduno precampionato degli arbitri di calcio della provincia di Imperia

Imperia. Si è svolto sabato 25 settembre nel campo comunale di Pontedassio il raduno precampionato dell’associazione italiana arbitri di calcio della provincia di Imperia. Sotto l’occhio attento del presidente della sezione di Imperia Alessandro Savioli e dei suoi collaboratori i giovani fischietti si sono distinti superando i test atletici ed i quiz regolamentari, sono state fornite a loro le disposizioni per la nuova stagione sportiva 2021-2022.

A loro è stato consegnato materiale sportivo donato dai colleghi internazionali Davide Massa e Stefano Alassio presenti al campo per un saluto ai ragazzi. Il presidente Savioli: «E’ stato importante rivedersi dopo due stagioni di stop causa pandemia. Finalmente si riparte in sicurezza, i giovani devono ritornare a divertirsi sui terreni di gioco, sono pronti e hanno voglia di recuperare velocemente quanto gli è stato tolto nei mesi scorsi, un grosso in bocca al lupo ai giovani fischietti, ai calciatori e a tutte le società del mondo sportivo dilettantistico, buon divertimento nel rispetto delle regole».

La sezione di Imperia organizza un nuovo corso gratuito per arbitri dedicato a ragazzi/e dai 14 ai 40 anni di età, la presentazione sarà martedì 5 ottobre alle 18.30 presso locali sezionali in piazza Dante n. 11 a Imperia.

(crediti formativi, tessera federale per accesso gratuito ai campi calcio – rimborso spese per le gare dirette – consegna gratuita abbigliamento sportivo). Per informazioni telefonare al numero 329 2590100 oppure scrivi a imperia@aia-figc.it.