A Imperia Il Puerto propone l’Accademia dei Giochi di Ruolo

Imperia. Aperto nel maggio 2018, Il Puerto, lo Spazio Aggregativo Giovani di Imperia (sede in viale Matteotti n. 31, di fronte alla ‘pensilina’) ha proposto nel corso degli anni molteplici attività ludiche e non solo, a un pubblico di ragazzi e bimbi più piccoli, offrendo ai giovani fruitori e alle loro famiglie un luogo di socializzazione molto importante per la provincia.

Per la nuova stagione, in collaborazione con Ludo Ergo Sum e il Centro di Solidarietà L’Ancora, oltre al gioco di ruolo tradizionale, propone l’Accademia del Gioco di Ruolo ‘La Taverna dei Sogni Perduti’: corsi di improvvisazione teatrale finalizzati al GdR, la preparazione dei costumi e delle attrezzature per gli eventi LARP (gioco di ruolo dal vivo nelle campagne liguri!), serate ludiche.

I Game Master sono educatori e pedagogisti appassionati; i giochi, tra i più nuovi, sono stati selezionati dai migliori editori e per partecipare non serve nulla: Ludo Ergo Sum metterà a disposizione tutti i materiali di gioco, i dadi e tutto l’occorrente per un’esperienza immersiva e divertente!

Gli interessati sono invitati a partecipare gratuitamente al primo episodio pilota (contatti per info e prenotazioni c/o Il Puerto, Fabio 331 1946045 oppure tdg.imperia@gmail.com).