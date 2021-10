A Diano Castello fervono i preparativi per Halloween - Riviera24

Diano Castello. Mancano ancora quindici giorni, ma nel borgo di Diano Castello già fervono i preparativi per il 31 ottobre, per festeggiare la festa di Ognissanti, meglio conosciuta all’americana come Halloween!

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Diano Castello, I Borghi più Belli d’Italia e Officina Creativa, si avvale della direzione artistica di Carmine Esposito, che ci svela quali saranno le molte attrazioni in programma per la serata <<A partire dalle 19, saranno molte e per tutte le età le aree dedicate al divertimento. Per i più piccoli sarà disponibile un trucca-bimbi e l’atteso e tradizionale Baby Show con Fortunello e Marbella. Musica dal vivo e DJ Set per i più grandi, oltre a diverse postazioni di ‘street food’ per spuntini veloci>>.

Per raggiungere Diano Castello sarà disponibile un bus navetta gratuito che partirà da Diano Marina dalla fermata di via C. Battisti (fermata bus RT) e dal parcheggio in zona 4 Strade.

Grandi e piccini sono invitati a partecipare numerosi perché, per dirla con le parole di Carmine <<Più siamo, più ci divertiamo!>>.

Per chi non conosce questo ameno paese abbarbicato sulla prima collina, alle spalle della più famosa Diano Marina, anche l’occasione per visitare uno dei Borghi più Belli d’Italia e scoprire le sue bellissime peculiarità.