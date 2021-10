Diano Castello. Nella giornata di ieri l’unità mobile dell’ASL1 con la collaborazione della Protezione Civile di Diano Castello, si è recata nelle vie del borgo e ha vaccinato 20 persone.

Da parte di tutti un plauso ai volontari che in ogni occasione sono sempre disponibili per portare aiuto e sostegno ai concittadini e non solo.