Vallecrosia. La Polisportiva Vallecrosia Academy ha organizzato un triangolare per gli Allievi 2006, nella mattinata di domenica 10 ottobre, presso il campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso. Sono stati coinvolti i pari leva delle società Fc Argentina e Imperia Calcio.

«Gli incontri sono stati equilibrati e molto corretti – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy – Partite divertenti e vivaci. Alla fine, per differenza di reti, sono risultati vincitori gli atleti dell’Imperia Calcio». Il direttore tecnico biancorosso Francesco Lapa ringrazia le società Fc Argentina e Imperia Calcio per aver partecipato e aver dato la loro disponibilità «a creare momenti di confronto costruttivo in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali».

Si è colta l’occasione anche per festeggiare il compleanno del giovane tesserato biancorosso Tommaso Salvaterra, figlio di Mircko, membro del direttivo e tesoriere della Polisportiva Vallecrosia Academy scomparso prematuramente nel dicembre del 2020. Il direttore tecnico Francesco Lapa, a nome della società, ha chiuso l’evento con un bel discorso in memoria di Mircko Salvaterra, e, con l’aiuto e la collaborazione del direttore generale del Torino Fc Academy Teodoro Coppola, ha donato a Tommaso una maglietta autografata del giocatore granata Andrea Belotti.