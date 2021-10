24 artisti in gara e nuovo meccanismo di voto, svelato il regolamento del Festival di Sanremo 2022 - Riviera24

Sanremo. 24 artisti in gara senza eliminazioni, nuovo meccanismo di voto e serata delle cover aperta anche ai brani internazionali. É stato svelato quest’oggi dalla Rai il regolamento del 72° Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022.

Ai 22 big scelti dal direttore artistico e conduttore Amadeus, andranno ad aggiungersi i due vincitori di Sanremo Giovani, decretati nel mese di dicembre; dopo i 26 cantanti della scorsa edizione, considerati troppo numerosi, si torna dunque numero adottato fino al 2019.

A subire una rivoluzione sarà il meccanismo di voto: oltre al debutto della giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti “selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica” che voteranno mediante un’app dedicata, durante le prime due serate della kermesse canora la giuria dei giornalisti accreditati sarà divisa in tre componenti autonome, ovvero giuria della carta stampa e delle tv, giuria del web e giuria delle radio, mentre nelle ultime due serate torneranno a votare come un’unica componente. Confermato il televoto da casa.

Riconfermata la serata delle cover, dedicata al repertorio musicale anni ’60, ’70 e ’80, che da quest’anno consentirà agli interpreti in gara di potersi esibire sul palco del teatro Ariston anche con una canzone straniera.

Ecco come si svolgeranno le cinque serate del Festival di Sanremo: durante la serata di martedì 1 febbraio verranno eseguite le prime 12 canzoni in gara, votate dalle tre giurie dei giornalisti che avranno rispettivamente un peso del 33% per la carta stampata e tv, 33% per il web e 34% per le radio; al termine della votazione verrà stilata una classifica provvisoria. Nella seconda serata si ripeterà il medesimo schema con le 12 canzoni rimanenti. Durante la terza serata verranno eseguiti tutti e 24 gli inediti che verranno poi votati da televoto e giuria Demoscopica 1000, con un peso del 50% sul risultato complessivo; con la media delle prime due serate verrà infine determinata la nuova classifica dei brani in gara.

Nella serata delle cover a votare saranno tutte le giurie che avranno un peso del 34% per il televoto, 33% per la giuria della stampa e del 33% per la Demoscopica 1000, al termine della serata verrà stilata una nuova classifica realizzata anche con le votazioni delle serate precedenti.

Per quanto riguarda invece i primi tre classificati, durante la serata finale verranno azzerate le votazioni precedenti e si procederà con una nuova votazione di pubblico da casa (34%), giuria della stampa (33%) e Demoscopica 1000 (33%); l’artista che otterrà la percentuale di voto complessiva più elevata vincerà l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo.