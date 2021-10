2 ottobre festa dei nonni, al centro delle famiglie e oggi anche influencer

Sanremo. In Italia, su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, 12 milioni sono nonni ed oggi, 2 ottobre, è la loro festa.

I nonni non sono facili da descrivere se non come “creature camaleontiche” che si adattano ad ogni situazione, in ogni secolo, da generazioni e a maggior ragione nella provincia di Imperia, che si attesta al 6° posto su 107 province per percentuale di residenti con più di 65 anni.

Parlare di nonni fa pensare di rimando al passato, ma oggi, in epoca Covid, sono presente e futuro di molte famiglie. Basti pensare che nei dodici mesi di pandemia i nonni hanno contribuito, in tutta Italia, con oltre 38.3 miliardi di euro ai bilanci delle famiglie, diventando un esercito di baby sitter, sostenendo i propri figli nell’affitto, nelle spese e permettendogli di continuare a svolgere un lavoro che, in altro modo avrebbero potuto perdere.

Le persone più anziane sono tra quelle che hanno ricevuto per prime il vaccino, essendo considerate a rischio. Secondo un sondaggio di Senior Italia FederAnziani, il 98% degli anziani si è vaccinato contro il Covid per poter tornare ad abbracciare figli e nipoti scegliendo la famiglia.

Quando si dice che i nonni sono una istituzione, non è retorica: la festa dei nonni non è solo un’occasione per festeggiarli in famiglia, ma da alcuni anni si tiene in Senato una premiazione a loro dedicata a cui partecipa il Presidente della Repubblica.

Quest’anno è stato premiato un nonno decisamente social, con milioni di follower su Tik Tok. Un dato che fa riflettere, non solo per l’estrema flessibilità con cui i nonni si adattano ad ogni situazione ma anche per come sanno rivestire questo ruolo per chi un nonno non lo ha più.

Una volta i nonni ci tramandavano le tradizioni, ci raccontavano le favole, ci raccontavano aneddoti di guerra (talvolta un po’ coloriti e romanzati), ci insegnavano il dialetto e ci difendevano incondizionatamente dai rimproveri dei nostri genitori. Oggi il loro ruolo è cambiato e non rappresentano solo un passaggio culturale ma sono tornati ad essere il centro delle famiglie, aggregativo, economico e di unione.

E voi, se avete la fortuna di averli ancora, come festeggerete i vostri nonni oggi?