Camporosso. Riqualificazione e rilancio del polisportivo Raul Zaccari, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro visita la struttura di via Braie e si dice pronta a smuovere la Regione Liguria per trovare il milione e mezzo di euro necessario e far partire i lavori. Si è tenuto questa mattina il primo incontro in presenza tra l’esponente della giunta Toti, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo (collega di partito dell’assessore e promotrice del confronto) e i referenti dei Comuni di Vallecrosia, Bordighera, Ventimiglia e Camporosso che da alcuni mesi condividono, per il tramite di una convenzione tra enti, le sorti del glorioso impianto sportivo. Presente anche il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano.

Da parte dell’assessore Ferro sono arrivate rassicurazioni sull’azione che Regione vuole portare avanti. Lo Zaccari di recente è passato sotto l’egida della Croce Azzurra Misericordie di Vallecrosia, fatto che ha permesso di riaprire i campi a scopo sportivo e sociale (qui può atterrare l’elisoccorso). Il nodo cruciale da dirimere è sempre legato ai tanto agognati finanziamenti pubblici, annunciati ma che ancora non si vedono. C’è poi la questione dei progetti, da rivedere ed aggiornare perché risalenti a 7 anni fa quando di Covid non si era mai sentito parlare. «La Regione si è attivata dall’inizio di questa nuova legislatura grazie all’istanza portata dalla consigliera Russo, – ha spiegato Simona Ferro. Occorre deliberare un finanziamento regionale per ovviare alle problematiche che affliggono questo impianto da molti anni. Ho attenzionato questa richiesta in maniera particolare per vedere se è possibile entrare in gioco come Regione e aiutare i Comuni del comprensorio a sostenere economicamente la riqualificazione in ballo».

Foto 5 di 5









«La volontà di erogare i fondi c’è, attendiamo di essere in regola con i progetti, – ha aggiunto la consigliera Russo. L’ultimo schema presentato a Regione e ministero da parte del comune capofila Vallecrosia riguardava una riqualificazione complessiva di tutta l’area. Sono elaborati che vanno rivisti per aggiornali alle priorità del momento. Inoltre occorrerà investire di più sulla pista d’atletica che in questo lungo lasso di tempo si è deteriorata ulteriormente».