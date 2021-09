Ospedaletti. Ultimo fine settimana di ritiro a Triora per i ragazzi del settore giovanile dell’Ospedaletti.

Lo scorso weekend è stato il momento dei 2010/2011 allenati da mister Roberto Fici, impegnati in una due giorni di lavoro e gioco nel bellissimo paese della valle Argentina. Esperienza formativa non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la crescita del gruppo in vista della stagione.

«Un sentito ringraziamento al sindaco Massimo Di Fazio e al paese intero per averci accolti», commentano dalla società orange al termine dei fine settimana di ritiro.

Ora i ragazzi del settore giovanile sono pronti per l’inizio di stagione e, sicuramente, l’esperienza condivisa sarà utile per fare squadra e cementare il gruppo in vista delle nuove sfide.