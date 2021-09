Violento nubifragio sull’Imperiese, allagato scantinato di un bar in piazza Dante

Imperia. Il maltempo, come previsto, si è abbattuto sull’Imperiese con un violento nubifragio che ha sferzato la costa e l’entroterra. Fortunatamente non si registrano danni, tranne l’allagamento di uno scantinato in un bar di piazza Dante a Imperia, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Fino alle 17, l’Imperiese è in allerta gialla, come tutta la Liguria di Ponente. Anche per oggi sono previsti temporali.