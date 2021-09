Vini liguri, Piana: «Oltre 228mila euro per la promozione nei paesi terzi»

Genova. Oltre 228mila euro per la promozione dei vini liguri sui mercati extra-europei: 114.349 euro per i progetti regionali e 114.349 per quelli multiregionali con capofila o partecipante la Regione Liguria. Lo ha deliberato lunedì 20 settembre la Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, nell’ambito degli interventi campagna 2021-2022.

«Continua il lavoro di sostegno alle eccellenze della Liguria – dice il vice presidente Piana – che ci ha dato ottimi frutti questa estate sotto il profilo del marketing territoriale e delle scelte dei consumatori sempre più consapevoli e orientate alla qualità. Sostenere l’export e la conoscenza dei nostri vini al di fuori dei confini comunitari è un’ottima opportunità per incrementare la crescita e il rafforzamento dei brand made in Liguria».

Scadenza per la presentazione delle domande il 20 ottobre entro le 12, tutte le informazioni sul sito web regionale www.agriligurianet.it.