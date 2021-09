Verso gli Sprar i primi afgani giunti a Sanremo, a giorni l’arrivo di altri profughi

Sanremo. Dovrebbero arrivare questo venerdì l’arrivo di 190 profughi afgani nella base logistico militare della Città dei Fiori, così come annunciato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della sua visita sul posto dell’altro ieri.

Nelle scorse ore, i primi duecento rifugiati, giunti a Sanremo una settimana fa per il periodo di quarantena, hanno abbandonato la base del soggiorno militare per i centri di accoglienza (Sprar) della Liguria e del resto del nord Italia. Del primo gruppo, l’unico nucleo famigliare rimasto in città è quello della famiglia in cui era stato riscontrato il caso di una bambina positiva al Covid.

Da parte della Croce Rossa, comitato locale, arriva la richiesta di sospendere momentaneamente le donazioni per i profughi in vista dei nuovi arrivi. Prima di riattivare il canale della solidarietà che aveva mobilitato una larga parte della cittadinanza, sarà necessario comprendere i reali bisogni delle persone da accogliere.