Ventimiglia, troppi pregiudicati nel bar. Chiuso 5 giorni locale della zona “centro studi”

Ventimiglia. La Polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre, ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un noto locale intemelio, sito nei pressi della zona detta “centro studi”.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), trae origine da un’articolata attività info-investigativa, seguita da una serie di controlli, dai quali è emerso che, secondo gli agenti, il locale presentava caratteristiche di pericolosità sociale, in quanto luogo di ritrovo non occasionale di persone pregiudicate. I controlli predisposti ad hoc e che sono alla base del provvedimento avrebbero confermato inoltre una condotta recidiva da parte del titolare dell’esercizio, in quanto lo stesso era già stato, nell’anno passato, destinatario di un provvedimento del medesimo tenore.

Tra gli episodi segnalati, si registra l’intervento nel mese scorso del personale del locale Commissariato nello stesso locale a seguito di una lite sfociata nel ferimento di un uomo, occasione nella quale emergeva che il titolare dell’attività, sempre secondo gli inquirenti, non solo non aveva posto in essere alcun comportamento volto ad evitare la degenerazione dell’evento, ma aveva altresì consentito la consumazione di alcolici alle persone in stato di ubriachezza, non richiedendo l’intervento delle forze di polizia in occasione della lite e limitandosi ad allontanare gli individui coinvolti senza prestare soccorso al soggetto ferito. Il provvedimento del Questore prevede la chiusura dell’attività commerciale per la durata di cinque giorni.