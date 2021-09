Ventimiglia, tre suore vaccinate del convento di Santa Marta positive al Covid

Ventimiglia. Tre suore del convento di Santa Marta di via del Battistero, nella città alta, sono risultate positive al Covid-19. Stando a quanto si apprende, tutte e tre le religiose erano state vaccinate per il coronavirus con doppia dose, fatto che ha permesso di contenere i sintomi ed evitare ricoveri in ospedale.

L’Asl1, appresa la notizia, si è prontamente attivata per recuperare l’elenco delle persone che frequentano abitualmente il convento o vi risiedono, in maniera tale da effettuare il prima possibile i tamponi a tutti e controllare l’eventuale scoppio del focolaio.