Ventimiglia. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio nei boschi tra le montagne di Grimaldi e Mortola Superiore, al confine con la Francia. Sul posto stanno lavorando, ininterrottamente da ieri, i vigili del fuoco di Ventimiglia, supportati dai colleghi della provincia di Imperia, e squadre della protezione civile.

Per spegnere le fiamme, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiunge, è stato necessario anche l’intervento di un Canadair e due elicotteri regionali antincendio, che per ore hanno effettuato lanci di acqua sull’area colpita.

Il fronte di fuoco si è avvicinato pericolosamente anche ad alcune abitazioni, evacuate le scorsa notta in via precauzionale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

«Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari, i carabinieri forestali e tutte le persone che si sono adoperate per spegnere l’incendio – dichiara il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino – Hanno lavorato senza tregua per evitare il peggio e a loro va il mio grazie e quello di tutta la città».